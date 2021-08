Homem cai de telhado em acidente de trabalho em Vila Nova de Gaia

O alerta foi dado pouco depois das duas da tarde desta segunda-feira. O trabalhador da construção civil, com cerca de 50 anos, estava a proceder a obras no telhado da capela da Granja, em São Félix da Marinha, quando caiu.



Foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários da Aguda e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação.





Depois de estabilizado, foi encaminhado para o Hospital Eduardo Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, com ferimentos considerados graves.As causas do acidente de trabalho estão ainda por apurar. No local, a CMTV falou com um colega de trabalho que explicou que estavam a ser cumpridas todas as regras de segurança e que o homem estava a trabalhar em altura com um arnês de protecção.O ferido caiu de uma altura de cerca de cinco metros, tendo embatido com o corpo numas escadas.As causas do acidente de trabalho estão agora a ser investigadas.