Homem cai de varanda ao tentar entrar em casa em Bragança

Um homem, de 40 anos, sofreu esta sexta-feira ferimentos graves ao cair da varanda do prédio onde vive, em Bragança, quando tentava entrar em casa, onde se tinha esquecido das chaves.A vítima, que vive no primeiro andar do edifício, no Bairro da Rica Fé, caiu de uma altura de cerca de três metros, quando tentava entrar no apartamento. Sofreu uma fratura numa perna e escoriações na zona da cara. Foi estabilizado no local e transportado para o Hospital de Bragança, mas não corre risco de vida. No socorro ao morador estiveram envolvidos os Bombeiros de Bragança, que mobilizaram para o local cinco operacionais, auxiliados por três viaturas.