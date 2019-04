Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem cai de varanda durante pintura e sofre traumatismo

Vítima, de 49 anos, ficou com um traumatismo cranioencefálico grave.

Por Fátima Vilaça | 09:58

Um homem de 49 anos caiu de uma varanda com cerca de quatro metros de altura, ontem ao fim da manhã, em Infias, Vizela, quando ajudava um amigo em trabalhos de pintura na casa. Rogério Oliveira ficou internado no Hospital de Braga, em estado grave.



Ao que o CM apurou, a vítima ter-se-á desequilibrado quando pintava uma parede, numa varanda sem gradeamento.



Acabou por cair desamparado, batendo com a cabeça no solo. O impacto foi de tal forma violento que o homem sofreu um traumatismo cranioencefálico grave.



Foi assistido no local e transportado pelos Bombeiros de Vizela, acompanhados pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Guimarães, para o Hospital de Braga, onde permanece internado.