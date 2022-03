Está internado no Hospital de S. João, no Porto, o homem de 45 anos que no sábado sofreu uma aparatosa queda, após ter sofrido uma descarga elétrica quando procedia a trabalhos no telhado de uma casa, em Forjães, Esposende.A vítima estava a reparar o telhado quando, acidentalmente, tocou com uma vara metálica num cabo de eletricidade. Sofreu uma descarga elétrica que o atirou de uma altura de quase 6 metros.