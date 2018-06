Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem cai e morre ao tirar fotografia na Nazaré

Vítima encontrava-se de férias com a família.

07:55

Um homem, de 37 anos, morreu esta quarta-feira ao cair do topo da arriba junto ao forte da Nazaré, de onde escorregou quando tentava tirar uma fotografia.



Acabou por cair ao longo de 50 metros, embatendo nas rochas até ficar imobilizado no mar.



A vítima, da zona de Viana do Castelo, estava radicada no Brasil há 18 anos. Encontrava-se de férias com a família – mulher, filha, cunhada e pai - à qual foi prestado apoio psicológico.