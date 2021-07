Homem cai em Évora, pede ajuda e acaba por agredir bombeiros e despistar-se em ambulância roubada

Atalaia,

Dois bombeiros foram este sábado agredidos quando se deslocaram à localidade dePortel, distrito de Évora, para socorrerem um homem, vítima de uma queda.Quando chegaram ao local, a alegada vítima agrediu-os e fugiu na ambulância do INEM, de acordo com fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.O agressor acabou por se despistar no veículo furtado e ser levado para o hospital.Um dos bombeiros sofreu ferimentos ligeiros e o outro foi medicamente assistido no local.Para esta ocorrência foram mobilizados, no total, 16 operacionais apoiados por oito veículos, entre bombeiros de Portel e GNR.