Homem gravemente ferido após queda em falésia na zona de Biscaia em Cascais

Um homem caiu, ao final da tarde desta terça-feira, até à base de uma falésia, na zona de Biscaia, em Alcabideche, Cascais. A vítima, que ficou numa zona de muito difícil acesso, foi resgatada com sinais de vida muito fracos.O resgate foi feito por quase três dezenas de operacionais da Autoridade Marítima, INEM e bombeiros. O homem foi transportado numa lancha para a Marina de Cascais e, depois, levado para o hospital.Desconhecem-se as causas da queda. O homem encontrava-se a mexer, quando um elemento do INEM e outro da Polícia Marítima desceram a falésia até junto dele. A Autoridade Marítima enviou uma lancha para o local.O alerta foi às 19h50.