Trabalhador estava em pedreira quando o acidente aconteceu.

18:45

Um homem com cerca de 50 anos caiu numa trituradora de pedra em Oliveira de Azeméis.

Segundo apurou o CM, o trabalhador ficou em estado grave.



O acidente aconteceu às 17h00 desta segunda-feira.



No local esteve uma equipa de dez elementos dos Bombeiros de Fajões, apoiados por quatro veículos.



A vítima foi transportada para o Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira.



Este não é o primeiro acidente do género a acontecer nesta pedreira. No final do ano passado, outro trabalhador perdeu a vida ao cair numa betoneira na mesma empresa.