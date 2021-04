Homem cai na escarpa das Fontainhas, no Porto. Veja as imagens do resgate

Um homem, de 25 anos, caiu, esta quinta-feira, na escarpa das Fontainhas, na avenida Gustavo Eifffel, no Porto.



O acidente aconteceu por volta das 18h50.





Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores do Porto, uma equipa de regaste e uma equipa doA vítima foi resgatado pelos Bombeiros Sapadores do Porto que desceram com recurso a cordas ao local de difícil acesso onde estava a a vítima e durante cerca de uma hora procederam à estabilização do homem que foi depois colocado numa maca.O INEM prestou socorro à vítima e transportou-o até ao hospital de S.João, no Porto.A Avenida Gustavo Eiffel foi cortada ao trânsito.