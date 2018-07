Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem capturado após esfaquear mulher em Faro

Vítima foi atacada com cinco facadas no prédio onde reside.

Por Rui Pando Gomes | 01:30

Um homem que esfaqueou a ex-mulher no prédio onde esta residia, em Faro, na semana passada, foi capturado pela PSP, esta quarta-feira, depois de uma megaoperação policial.



O suspeito, de 58 anos, foi ouvido por um juiz e colocado em prisão preventiva. A vítima, de 59 anos, foi atingida com cinco facadas na zona lombar mas já teve alta do hospital.



O crime violento aconteceu na passada quinta-feira, pelas 13h00, quando a vítima descia as escadas do prédio da habitação onde residia, nas proximidades do Hospital de Faro. Segundo o CM apurou junto de fonte da PSP, a vítima foi socorrida por um homem que passava na rua e "ouviu os gritos de pedido de ajuda e socorro", obrigando o agressor a fugir do local.



O popular ativou ainda os meios de socorro e alertou a PSP, que montou de imediato uma operação de caça ao homem. Segundo a PSP, foram empenhados vários meios policiais com vista à localização e captura do agressor. Foram ainda desenvolvidas várias diligências de recolha de vestígios no local do crime.



A investigação relâmpago foi desenvolvida pela Esquadra de Investigação Criminal, segundo a PSP, por se tratar de de "um crime de investigação prioritária e cujo autor já tinha antecedentes por este tipo de crime". O Ministério Público emitiu um mandado de detenção e o suspeito foi capturado.



O homem foi ouvido por um juiz de instrução criminal e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.