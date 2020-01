Carlos Patrão Coutinho, de 44 anos, foi esta terça-feira absolvido, no Tribunal de Vila Real, de violência doméstica e ameaça agravada sobre os pais, com quem vive em Vinhós, no Peso da Régua.O homem, cego, foi detido em agosto de 2019 e esteve em prisão preventiva durante quase cinco meses.Os pais, alegadas vítimas, mantiveram-se em silêncio e mostraram-se depois satisfeitos com o regresso do agora absolvido a casa.