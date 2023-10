Um homem com cerca de 70 anos foi, esta sexta-feira, resgatado do mar na praia da Lagoa, em Póvoa de Varzim.O incidente ocorreu durante esta tarde. Ao que oapurou o homem foi levado para o hospital e a situação inspira cuidados.No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim, do Suporte Imediato de Vida do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, da Estação Salva Vidas da Póvoa de Varzim e Vila do Conde e da Polícia Marítima.