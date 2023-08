Homem chega com caçadeira na mão e ameaça disparar em café com 20 pessoas

Um caçador de 52 anos desentendeu-se com outro homem, de 25, e apareceu num café de caçadeira em punho a ameaçar disparar, em Ervedosa do Douro, São João da Pesqueira.O pânico instalou-se no café, onde estavam cerca de 20 clientes, entre eles crianças. Acabou detido pela GNR. Foi presente ao Tribunal de Viseu no sábado mas o juiz ainda não decretou as medidas de coação. É suspeito de ameaça agravada e homicídio qualificado, na forma tentada.