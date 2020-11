Homem chora em tribunal e diz que não quis matar idoso durante assalto

Um dos dois homens acusados de matar um idoso de 80 anos com um golpe de mata-leão durante um assalto, a 22 de novembro do ano passado, chorou em tribunal ao recordar o dia do homicídio, cometido em S. Félix da Marinha, Gaia.Ao coletivo disse que não teve intenção de matar. Camilo Magalhães, preso na cadeia de Monsanto, cometeu o crime com o comparsa, José Morgado, preso em Braga.