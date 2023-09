Um pescador de 36 anos foi detido pela PSP por ter feito uma centena de metros em marcha-atrás na VCI, no Porto, na manhã de quarta-feira. Com a manobra colocou em perigo todos os que circulavam na via.O homem não tinha carta de condução e estava com a medida de coação de prisão domiciliária por conduzir sem habilitação. Só podia sair de casa quatro horas por dia, mas para trabalhar.