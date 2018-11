Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem colhido por carro após atropelar jovem em Espinho

Vítimas foram levadas para o hospital.

Por P.J.D. | 08:38

Um mulher de 24 anos e um homem, de 51, ficaram feridos num duplo atropelamento, na avenida 32, Espinho, na quarta-feira à noite.



O homem conduzia um carro que colheu a jovem numa passadeira. Parou a viatura e saiu para auxiliar a vítima.



Os dois foram, depois, atropelados por um outro carro, cujo condutor fugiu do local. Uma testemunha anotou a matrícula e indicou-a à PSP.



O socorro foi prestado pelos Bombeiros de Espinho e por uma equipa médica de emergência e reanimação. A via esteve cortada ao trânsito durante uma hora.



As vítimas foram levadas para o hospital.