Homem com antecedentes criminais detido por violência doméstica em Paredes

A GNR, através do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Penafiel, deteve, na passada quinta-feira, um homem de 44 anos, por violência doméstica no concelho de Paredes.

A detenção ocorreu na sequência de uma investigação, tendo os militares apurado que o suspeito, com antecedentes criminais e condenado já a pena de prisão por tráfico de estupefacientes, agrediu e ameaçou de morte a ex-mulher durante as saídas precárias.

De acordo o comunicado da GNR, a vítima, de 42 anos, terá sido agredida desde o início do casamento, em 1996, tendo numa dessas situações necessitado de tratamento hospitalar.

Durante os três períodos em que esteve preso, o sujeito, também com problemas de alcoolismo, obrigou a vítima a entregar-lhe regularmente dinheiro na prisão, situação que a forçou a vender todos os bens e a ir viver com as filhas para casa de um familiar.

A 18 de abril o homem saiu em liberdade condicional e deslocou-se a casa da vítima para a ameaçar. Viu revogada a sua liberdade e foi conduzido novamente para o estabelecimento prisional, de onde saiu em liberdade definitiva a 3 de maio.

Pelo perigo que apresentava para a vítima, o suspeito foi detido de novo, no dia 14, por violência doméstica e presente ao Tribunal Judicial de Penafiel. Está proibido de se aproximar da residência, de estabelecer qualquer contacto com a vítima e de adquirir ou deter armas de fogo.