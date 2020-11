Homem com antecedentes de tentativa de homicídio detido por extorsão em Matosinhos

Um homem de 30 anos, com antecedentes criminais por tentativa de homicídio, fogo posto e tráfico de droga, foi detido por suspeitas de "vários crimes" de extorsão, ameaça e coação em Matosinhos, referiu esta quinta-feira a GNR.

No âmbito de uma investigação que decorria há cinco meses, os militares descobriram que o arguido abordava as vítimas e coagia-as a receberem determinadas quantias de dinheiro em forma de empréstimo, sublinhou, em comunicado.

"Posteriormente, através de um comportamento violento com recurso a armas de fogo, extorquia as vítimas, exigindo avultadas quantidades de dinheiro em pagamentos mensais com juros elevados em relação à quantidade inicial", explicou.

Segundo esta força policial, as vítimas receando represálias e sob ameaças de morte constantes a si e aos familiares diretos, acediam ao pagamento.

Na sequência de dois mandados de busca, os militares apreenderam 60 doses de haxixe, 615 euros e dois telemóveis.

Na nota, a GNR realçou que o detido tem já antecedentes criminais por tentativa de homicídio, tráfico de droga, fogo posto, posse de arma proibida, extorsão, coação e ameaça, sendo presente a primeiro interrogatório sexta-feira, no Tribunal Judicial de Matosinhos.

Além deste, esta força policial deteve ainda outro homem, de 42 anos, em Gondomar, distrito do Porto, após uma denúncia feita na terça-feira por outro, de 66 anos, dando conta de que estava a ser alvo de ameaças e extorsão por um desconhecido há um mês.

No seguimento das diligências de investigação, a GNR apurou que o suspeito se terá deslocado várias vezes ao estabelecimento comercial do denunciante e, com uma arma branca, o terá ameaçado exigindo um determinado valor.

"A vítima, temendo pela sua integridade física acedeu à ameaça e extorsão, mas a repetição constante levou-a a denunciar a situação", frisou.

A detenção deste suspeito foi feita em flagrante delito, no âmbito da qual foram apreendidos 220 euros da última extorsão.

Com antecedentes por crimes contra o património, o detido ficou sujeito a apresentações trissemanais em posto policial, depois de presente em tribunal.