A PSP do Aeroporto de Lisboa prendeu um homem de 54 anos, que quis embarcar num voo com um bastão extensível na bagagem.O passageiro disse que no seu país a posse de bastão extensível não carece de licenciamento ou autorização. Contudo, acabou por aceitar o pagamento de uma multa de 102 euros para poder sair em liberdade, segundo um comunicado do comando metropolitano de Lisboa da PSP.