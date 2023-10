Homem com braço amputado após ficar entalado numa máquina numa fábrica de enchidos

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, tendo sido transportada para aquele hospital. A outra vítima também foi assistida no local. Os restantes trabalhadores estão a receber apoio psicológico por parte da psicóloga do INEM, através de chamada telefónica.



A Autoridade para as Condições do Trabalho também foi acionada e averigua as causas do acidente.

Um homem de 24 anos teve o braço amputado, esta terça-feira, após ficar entalado numa máquina, na fábrica de enchidos Probar, em Coimbra. O acidente causou também ferimentos a outra trabalhadora.O alerta foi dado às 15h07.Segundo o comandante das operações, a vítima grave foi assistida no local pela equipa médica do