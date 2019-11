Homem com cadastro por tentativa de homicídio sai da prisão e volta ao crime

Um homem de 30 anos, com cadastro por homicídio na forma tentada, roubo e tráfico de estupefacientes, foi detido pela GNR das Caldas da Rainha, em Ponte de Sor, no âmbito de uma investigação por furto de produtos fitofarmacêuticos num armazém agrícola.Durante a operação, os militares encontraram e apreenderam peças em ouro e equipamento fotográfico, que poderá ser resultante de outros assaltos. Na posse do detido, foram apreendidas mais de 40 doses de cocaína e de haxixe.A operação envolveu militares dos comandos de Leiria, Lisboa, Santarém e Portalegre.