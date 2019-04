Homem com distúrbio bipolar foge de clínica em Setúbal

Segundo informação avançada pela companheira do doente, nesse dia tinham fugido da clínica 3 utentes.

19:41

Um homem de 44 anos, diagnosticado com bipolaridade, fugiu na madrugada do dia 18 de abril de uma clínica, em Setúbal, onde estava em tratamento desde novembro de 2018.



Pedro Silva foi diagnosticado há cerca de dois anos e segundo a companheira disse ao CM, nada fazia prever que fosse fugir.



"Da última vez que estive com o Pedro, ele não mostrava intenções de fugir" conta Isabel Luís. Pedro Silva deixou na clínica os seus pertences, tais como dinheiro e o cartão de cidadão.



Para Isabel Luís "a maior preocupação é a falta de medicação", uma vez que sem a mesma "pode ter tendências suicídas", avançou. O alerta foi dado no dia seguinte. As autoridades já efetuaram buscas.

Segundo informação avançada pela companheira do doente, nesse dia tinham fugido outros três utentes daquela clínica.