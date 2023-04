Um homem com cerca de 50 anos ficou com ferimentos graves após despiste de uma viatura ligeira, na tarde deste sábado, no IP3, na zona de Lorvão, em Penacova, Coimbra.O acidente aconteceu no IP3, no sentido Coimbra-Penacova.A vítima, que teve de ser desencarcerada do veículo, foi transportada para os hospitais Universitários de Coimbra.Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores de Coimbra, o INEM, a GNR.