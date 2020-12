Homem com mandado de captura europeu detido pela PSP por suspeita de tráfico de seres humanos

Um homem de nacionalidade estrangeira foi detido no âmbito de um mandado de detenção europeu por crimes relacionados com tráficos de seres humanos, associação criminosa e branqueamento de capitais.



Num comunicado, as autoridades referem que reuniram provas dos crimes e da atividade criminosa, desenvolvida durante os anos de 2018 e 2019, na zona Centro do País, nomeadamente Aveiro e Coimbra.





Devido ao risco de captura, o suspeito ter-se-á deslocado para fora do país, tendo regressado temporariamente a Portugal, nomeadamente à zona da grande Lisboa, onde foi intercetado no passado dia 8 de dezembro.O homem de 30 anos ficou em prisão preventiva depois de presente ao Tribunal de Aveiro.