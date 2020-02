Homem com mandado de detenção europeu detido no aeroporto de Faro

Um homem de nacionalidade estrangeira foi detido na terça-feira no aeroporto de Faro, no âmbito de um mandado de detenção europeu, anunciou esta quinta-feira o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

O SEF indicou em comunicado que o homem, de 36 anos, foi capturado quando pretendia embarcar com destino a Newcastle, no Reino Unido.

O homem foi presente ao Tribunal da Relação de Évora, tendo ficado detido no Estabelecimento Prisional de Beja.

O SEF intercetou também no aeroporto de Faro, um homem que se preparava para embarcar para Londres, no Reino Unido, com um cartão de identidade romeno, alegadamente, falso, tendo ficado indiciado pelo crime de uso de documento contrafeito.