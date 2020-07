Homem com mão amputada após acidente de trabalho em Santa Maria da Feira

Um homem ficou com a mão amputada na sequência de um acidente de trabalho, esta quarta-feira, em Santa Maria da Feira.sabe que a vítima, de 61 anos, foi atingida com uma carga de ferro na empresa de metalurgia, onde trabalha.O homem foi assistido no local pelos Bombeiros da Feira e posteriormente cnduzido ao Hospital de Vila Nova de Gaia com ferimentos graves.A GNR foi ao local para perceber as causas deste episódio.