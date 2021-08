Homem com problemas de álcool detido em Penafiel por violência doméstica

Um homem de 38 anos foi detido esta terça-feira em Penafiel pela GNR, suspeito de exercer violência doméstica sobre a esposa, tendo sido proibido de se aproximar dela e compelido a sujeitar-se a uma avaliação médica para tratar a dependência alcoólica.

Em comunicado, a Guarda explicou que "desde o início do ano", que o homem foi protagonista de "injúrias, agressões físicas e ameaças de morte" à esposa, de 34 anos, com quem está casado há quinze anos e da qual tem quatro filhos menores.

Resultantes do consumo de "bebidas alcoólicas em excesso" começaram a surgir, segundo a GNR, "situações de ciúmes e desconfiança" da parte do homem que acusou a vítima de "manter relações extraconjugais".

"No último episódio de violência, que teve lugar no corrente mês de agosto, a vítima decidiu sair de casa com os filhos, colocando um final à relação", acrescenta a GNR.

Presente a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução de Penafiel, o suspeito foi proibido de "contactar por qualquer forma ou meio, ou por interposta pessoa, com a vítima, com exceção das questões relativas às responsabilidades parentais que devem ser tratadas por intermédio de advogado ou procurador, bem como de se aproximar, permanecer ou frequentar a habitação da mesma, estabelecendo-se a área de exclusão num raio de 500 metros".

O tribunal obriga ainda o suspeito a "uma avaliação médica e eventual tratamento da sua dependência alcoólica, em termos a definir pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP)", assinala o comunicado.