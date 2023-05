Um homem, com cerca de 40 anos, entrou no quartel dos Bombeiros de Odivelas nu, com queimaduras no corpo, de 1º e 2º grau, a pedir soccoro, por volta das 9h30 da manhã desta segunda-feira.



Foi transportado para o Hospital de Santa Maria, mas recebeu os primeiros cuidados ainda no quartel. A PSP e a PJ estiveram no local.