Homem compra faca em loja e mata outro à porta de um café

O crime ocorreu na noite de domingo, junto à cafetaria Espaço 27, em Margaride, Felgueiras. Um homem, de 25 anos, desferiu várias facadas num outro homem, de 26 anos.A vítima foi levada para o hospital onde acabou por morrer. O suspeito ter-se-á desentendido com um grupo de homens, do qual fazia parte a vítima mortal, ainda durante a tarde. Após a primeira briga, o agressor terá ido a uma loja comprar uma faca. Regressou, mais tarde, ao café onde voltou a encontrar-se com o grupo.