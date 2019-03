Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem compra hamster na loja para poder desmembrá-lo

Foi apanhado pela PSP no metro do Saldanha, Lisboa, porque tinha as mãos ensanguentadas.

Um homem de 26 anos que, em 2016, comprou um hamster numa loja de propósito para o matar (esmagou-o com as mãos até o desmembrar) foi condenado a 900 euros de multa.



Colocou o cadáver do hamster num saco, dentro de uma caixa de sapatos, e saiu para a rua.



Foi apanhado pela PSP no metro do Saldanha, Lisboa, porque tinha as mãos ensanguentadas.



O juiz decidiu que não pode ter animais por três anos.