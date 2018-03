Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem condenado a 11 anos de cadeia por matar tio

Caso ocorreu em Lavos, na Figueira da Foz. Gilberto Soares era acusado de homicídio simples.

14:31

Um homem foi condenado a 11 anos de cadeia pela morte do tio, sentenciou o Tribunal de Instrução Criminal de Coimbra. O suspeito estava acusado de um crime de homícidio simples. O caso remonta a junho do ano passado e ocorreu em Lavos, na Figueira da Foz.



Gilberto Soares de 29 anos espancou até à morte António Rico, um pescador reformado de 56 anos, quando descobriu que este usava uma casa desabitada, na Costa de Lavos para esconder as garrafas de vinho, desde que a família o pressionava para deixar de consumir álcool por estar gravemente doente.



"Como eu ralhava muito com ele para não beber devido à doença, ele comprava o vinho às escondidas e ia para lá beber", conta Rosa Rico, 78 anos, tia da vítima e tia-avó do homicida.



Gilberto Soares, pescador, surpreendeu-o de madrugada nessa casa e agrediu-o a murro e pontapé. Depois de o espancar, foi para casa, onde acabou por ser detido. Maria Elisa Silva, que mora ao lado da casa, ouviu um barulho de madrugada, mas pensou que fosse o vizinho "a partir lenha". Só de manhã se apercebeu da tragédia.



Rosa Rico diz, no entanto, que a vítima há muito era ameaçada: "Ele vivia apavorado com medo dele. Uma vez fugiu para minha casa e pediu para o deixarmos aqui dormir porque o sobrinho lhe tinha batido e ameaçou matá-lo."



Segundo alguns residentes, Gilberto Soares culpava o tio "indiretamente pela morte da mãe, que se suicidou em 2016 e tinha um grande desgosto por ele beber". Rosa Rico está revoltada e quer justiça: "A pena máxima. Não se mata assim."