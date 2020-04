Homem condenado a 11 anos de prisão por matar amigo pastor em Oliveira do Hospital

O Tribunal de Coimbra condenou esta quarta-feira um homem a 11 anos de prisão por ter matado um antigo amigo com recurso a uma navalha, na Lajeosa, localidade de Oliveira do Hospital, em agosto de 2019.

O Tribunal de Coimbra deu como provados os factos tal como constavam na acusação, determinando a pena a fixar em 11 anos de prisão e salientando os antecedentes criminais do indivíduo, já anteriormente condenado a vários crimes de ofensas à integridade física, pelos quais cumpriu pena.

O homem de 49 anos e a vítima, que tinham sido amigos durante mais de 20 anos, tinham uma relação conflituosa, desde que o arguido passou com o seu rebanho de ovelhas nas propriedades do ofendido, refere a acusação do Ministério Público.