Homem condenado a 14 anos de cadeia por matar jovem e atirar corpo a um poço em Estarreja

O tribunal de Aveiro condenou a 14 anos de cadeia, o homem que, em abril do ano passado, matou Augusto Pereira, de 26 anos. Carlos Fonseca, conhecido por ‘Coca-Cola’, de 35, atirou depois o corpo a um poço, em Pardilhó, Estarreja. Augusto, portador de dificuldades cognitivas graves, morreu por afogamento. O arguido tem ainda de pagar mais de 125 mil € de indemnização à família da vítima.

Tudo aconteceu a 6 de abril e o corpo só viria a ser descoberto no dia 10. ‘Coca-Cola’ terá matado a vítima, que conheceu no Facebook, após esta se ter insinuado, dando a entender que queria manter com ele relações sexuais. Foi nesse momento que Carlos reagiu com violência e espancou Augusto. Foi condenado por homicídio qualificado e furto qualificado.

O crime ocorreu numa zona isolada, num terreno de cultivo. O homicida, que está em prisão preventiva, só foi detido após ter confessado o crime à ex-companheira. Na altura assumiu o homicídio às autoridades e aceitou fazer uma reconstituição no local com a Polícia Judiciária.