Um homem foi condenado a 14 meses de prisão, com pena suspensa por dois anos desde que preste 200 horas de trabalho a favor da comunidade, pelo crime de abuso de confiança, por ter enganado uma empresa de aluguer de automóveis.





De acordo com o Ministério Público, no final de 2019, o homem foi a uma empresa de rent a car, em Lisboa, e alugou uma viatura para o período de três dias. No entanto, não entregou o carro na data prevista, “nem o fez até ao presente”, foi dado como provado. Foi ainda condenado a entregar ao Estado a quantia de 26 mil euros e ao pagamento à empresa de uma indemnização cível nesse mesmo valor, a título de danos patrimoniais.