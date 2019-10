Homem condenado a 17 anos e meio de prisão por matar o irmão

António Marçal, de 62 anos, foi esta quarta-feira condenado pelo Tribunal de Coimbra a 17 anos e meio de prisão, por ter morto o irmão Silvino, dez anos mais novo, em outubro de 2018. O crime aconteceu nos campos do Mondego, em São Martinho de Árvore, Coimbra. Na origem do homicídio esteve uma discussão por causa da utilização de um barracão agrícola herdado pelos irmãos."Dezassete anos e meio de prisão não é nada para aquilo que ele fez", disse inconformada Otília Neves Tejo, sogra da vítima. Esta familiar considera o arguido "um criminoso que deveria apanhar a pena máxima", afirmou exaltada após a leitura da decisão do coletivo de juízes.A defesa vai recorrer. "Entendemos que não há prova que sustente a condenação. Por muito que custe à família, o disparo aconteceu de forma acidental. Os factos que foram dados como provados não o podem ser com a prova que foi produzida em tribunal. E nessa medida iremos recorrer", disse Margarida Queiroz, advogada de defesa.O arguido foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado e posse de arma proibida, por ter uma soqueira e a pistola com a qual efetuou o disparo fatal. Estava ainda acusado de um crime de ameaça, mas foi absolvido "por não se provar este crime", disse o presidente do coletivo.O homem terá ainda de pagar uma indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais numa quantia superior a 267 mil euros à viúva e às duas filhas de Silvino Marçal, uma delas menor."Não mereceu credibilidade a versão que o arguido aqui apresentou", referiu o juiz. Durante o julgamento, António Marçal defendeu que o tiro foi disparado acidentalmente durante a luta em que os irmãos se envolveram. "Pode ter sido ele [Silvino] a disparar", afirma.