Homem condenado a 18 anos de cadeia por matar a mulher

O Tribunal de Leiria condenou esta terça-feira a 18 anos e seis meses de cadeia o operário da construção civil que asfixiou a mulher e escondeu o corpo num pinhal, em julho do ano passado, no Bombarral.Vítor Correia, de 50 anos, foi ainda condenado a indemnizar a filha, de 17 anos, em 105 mil euros. O Tribunal deu como provados os crimes de homicídio qualificado e de profanação de cadáver.O crime ocorreu na residência do casal, no Bombarral, e o corpo da vítima, Olga Correia, 49 anos, foi levado para um pinhal, no Cadaval, onde viria a ser encontrado.Ao ser confrontado pela Polícia Judiciária com as provas do homicídio, disse que a mulher estava desaparecida.Em audiência de julgamento, Vítor Correia disse que a mulher se sentiu "indisposta" durante a noite e de manhã saiu "para ir comprar pão". "Acho que ela fugiu e caiu, não sei se foram as drogas ou se alguém lhe fez mal", afirmou.Olga Correia foi asfixiada até à morte com a gola de uma camisa de dormir, que depois viria a ser encontrada ensanguentada.