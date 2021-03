Um homem, de 37 anos, foi condenado no Tribunal de Almada a 18 anos e meio de prisão por ter assassinado com disparos de revólver o ex-comando Pedro Miguel Teixeira, a 26 de agosto de 2017. A vítima tinha 26 anos. O crime ocorreu após uma discussão entre os dois.









A decisão judicial surge depois de o Tribunal da Relação de Lisboa ter ordenado a anulação do primeiro julgamento e a realização de outro. O arguido estava em liberdade, por terem sido ultrapassados os prazos de prisão preventiva, mas proibido de sair do País.

No atual processo, ficou provado que vítima e arguido já se conheciam. Na data do crime, trocaram agressões. O arguido abandonou o local e voltou com um revólver. Pedro Miguel Teixeira foi morto à queima-roupa, com três disparos que o atingiram no peito e cabeça. O arguido está ainda obrigado pelo tribunal a pagar uma indemnização de 146 300 euros aos pais da vítima.