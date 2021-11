Um crime que foi cometido com crueldade e insensibilidade. Foi desta forma que o juiz-presidente se referiu ao homicídio praticado por Sérgio Costa, a 18 de janeiro, na Maia. A vítima foi a sua antiga namorada, Maria do Carmo Oliveira. Foi assassinada com várias facadas no abdómen e também no peito. Esa, o Tribunal de Matosinhos condenou o arguido a 19 anos de prisão não só por homicídio qualificado, mas também por violência doméstica.