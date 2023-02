Homem condenado a 21 anos por matar a ex-namorada à machadada na Covilhã

Igor Nave, que a seis de janeiro de 2022 matou a namorada à machadada depois de invadir a sua casa em Teixoso, Covilhã, foi condenado a 21 anos de prisão pelo Tribunal de Castelo Branco.Susana Sousa, 42 anos, ainda lutou pela vida durante nove meses no Hospital de Coimbra, mas morreu a 13 de outubro na sequência dos ferimentos provocados por quatro golpes de machado na cabeça. Segundo o acórdão, "a barbaridade das agressões, o instrumento utilizado e a parte do corpo atingida são evidências de que o arguido agiu com intenção de tirar a vida".O coletivo de juízes entende também que Igor, de 26 anos, "agiu de forma premeditada, numa atitude de ressabiamento face à rejeição por parte da vítima" em dar continuidade ao namoro.