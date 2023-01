Quando as pessoas julgam que cometeram o crime perfeito, às vezes enganam-se”. Foi assim que o presidente do coletivo de juízes concluiu a leitura do acórdão que, esta quarta-feira, condenou a 22 anos de prisão Carlos Ferreira, de 52 anos, por matar a tiro Jorge Godinho, de 53, no concelho de Figueiró dos Vinhos.









