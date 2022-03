Condenado no ano passado a 24 anos de cadeia por matar um colega de trabalho, Ilídio Gomes foi esta terça-feira alvo de uma nova condenação. Foi punido no Tribunal de Vila Nova de Gaia a mais 22 anos de prisão pelo homicídio de um outro homem. Na base dos dois crimes esteve uma obsessão amorosa que o homicida, de 56 anos, tinha pela enteada do seu patrão.