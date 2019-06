Homem condenado a 9 anos de cadeia por tentar matar

"Isto é uma violência, uma brutalidade sem nome", considerou o presidente do coletivo de juízes do Tribunal de Coimbra, ao aplicar nove anos de cadeia a um homem, de 40 anos, que atacou outro à pedrada, deixando-o com lesões graves na cabeça.Quase um ano depois do crime, a vítima ainda se mantém hospitalizada.O caso ocorreu na Baixa da cidade a 23 de julho do ano passado. O arguido alega que foi enganado pela vítima, que lhe terá vendido 50 euros de droga que, afinal, era cera.Atacou a vítima com duas pedras, uma com mais de dois quilos e outra com mais de um, desferindo-lhe vários golpes na cabeça.Uma das pedras, como acentuou o juiz durante a leitura do acórdão, partiu-se em duas na cabeça da vítima. Mesmo quando já estava inanimado, acrescentou o juiz, o arguido "continuou com um quilo ou dois de pedras a bater-lhe".Ao lembrar que foi um dos casos mais violentos, em termos de tentativas de homicídio, que têm passado por aquele tribunal, o magistrado referiu que só não resultou na morte da vítima porque houve intervenção de outras pessoas que manietaram o arguido.Um dia antes do crime o arguido tinha comentado perante alguns toxicodependentes que iria matar a vítima por esta lhe ter vendido droga de má qualidade.Além de ser punido por homicídio qualificado na forma tentada, o suspeito foi ainda condenado a pagar uma indemnização de 25 mil euros à vítima.Após a agressão, o suspeito tentou fugir, mas as pessoas que se reuniram no local impediram que isso acontecesse.