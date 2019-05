Um homem de 51 anos foi esta segunda-feira condenado em Bragança a dois anos de prisão efetiva por atos sexuais com uma adolescente, de 15, com défice cognitivo e que sofreu maus-tratos da mãe.A vítima tinha uma relação de dependência emocional com o predador - que lhe dizia serem namorados e que iriam morar juntos.O arguido fica ainda obrigado a pagar cinco mil euros à adolescente - que lhe serão entregues quando atingir os 18 anos.