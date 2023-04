Um homem de 51 anos foi condenado a dois anos de prisão, no Campus de Justiça de Lisboa, por ter sido apanhado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no ano passado, no Aeroporto Humberto Delgado, a traficar dez vítimas.





Youssoupha Diall, senegalês, foi detido a 6 de agosto de 2022. Segundo o acórdão, a que oteve acesso, o arguido foi abordado por uma rede de tráfico humano para trazer 10 compatriotas para Portugal. Se fosse abordado pelas autoridades policiais, deveria fazer-se passar por agente de futebolistas.

O SEF intercetou, logo à chegada, as 10 vítimas. Todas tinham passaportes com vistos Schengen forjados.





Youssoupha Diall, que se encontra na cadeia, foi detido pelo SEF no mesmo dia a tentar fugir de autocarro. Foi condenado por 10 crimes de auxílio à imigração ilegal e um de falsificação de documento.