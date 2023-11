Homem condenado a mais de sete anos de prisão por abusar sexualmente de menina em Viseu

Um homem acusado de ter abusado sexualmente de uma menina de 12 anos que conheceu durante aulas de artes marciais num ginásio, em Viseu, foi esta sexta-feira condenado a sete anos e quatro meses de prisão.

Todas as sessões do julgamento decorreram à porta fechada, no Tribunal de Viseu, e esta sexta-feira os jornalistas não foram autorizados a assistirem à leitura do acórdão. No final, uma oficial de justiça divulgou a pena aplicada.

O homem de 41 anos foi condenado pela prática de cinco crimes de abuso sexual de crianças que foram cometidos em maio de 2022.

O tribunal decidiu aplicar-lhe também as penas acessórias de "proibição de exercer profissão, emprego, funções ou atividades, públicas ou privadas, cujo exercício envolva contacto regular com menores" e de "proibição de assumir a confiança de menor, em especial a adoção, tutela, curatela, acolhimento familiar, apadrinhamento civil, entrega, guarda ou confiança de menores", por um período de dez anos.

Foi ainda condenado a indemnizar a vítima pelos danos morais que esta sofreu, mas o valor não foi fornecido aos jornalistas. Não foi possível também saber quais os factos da acusação dados como provados.

Segundo a acusação inicial, o homem conheceu a menor quando esta frequentava aulas de 'jiu-jitsu'. Cerca de duas semanas depois, começou a enviar-lhe mensagens para as redes sociais, às quais ela respondia, e ganhou a sua confiança.

Tiveram alguns encontros físicos (em locais como o escritório de um alojamento local, um pinhal e uma garagem) que "partiram sempre da iniciativa" do homem, trocaram mensagens e falaram por videochamada, até que a mãe da menina se apercebeu das mensagens.

O homem irá manter-se em prisão preventiva até à data do trânsito em julgado da decisão.