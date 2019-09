Homem condenado a nove anos de prisão por abuso sexual de criança em Sintra

Um homem foi condenado na segunda-feira a nove anos de prisão pela prática de três crimes de abuso sexual de criança em Sintra, informou esta terça-feira a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL)."No essencial, o acórdão deu como provado que o arguido, por três vezes, abusou sexualmente da filha da sua ex-namorada, o que fez no interior da residência da menor e quando a mesma tinha 11 e 12 anos", afirma a PGDL, numa nota publicada na sua página da internet.O acórdão do Juízo Central Criminal de Sintra ainda não transitou em julgado, lê-se na mesma informação.O inquérito foi dirigido pelo Ministério Público da 3.ª secção do DIAP da Amadora/Comarca de Lisboa Oeste.