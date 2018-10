Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem condenado a oito anos de prisão por abusar sexualmente da filha de 15 anos

Arguido está proibido de qualquer contacto com menores num período de 15 anos.

Por Francisco Manuel | 15:19

Um homem de 42 anos foi esta quinta-feira condenado, no Tribunal de Santa Maria da Feira, a oito anos de prisão por abusar sexualmente da filha adotiva de 15 anos.



O caso ocorreu em Oliveira de Azeméis entre fevereiro e abril deste ano.



O agressor foi ainda condenado a pagar uma indemnização de 25 mil euros à vítima e proibido de contactar com a mesma.



O condenado não pode ter contacto com menores, instituições ou profissões que envolvam menores nos próximos 15 anos.