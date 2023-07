O Tribunal de Guimarães condenou a oito anos de prisão um homem que em 2022 roubou sete pessoas, entre as quais três crianças, na rua, em Fafe. Num acórdão do dia 10, o tribunal sublinha os vários antecedentes criminais do arguido, com 14 condenações anteriores por crimes de furto, roubo, ameaça e condução ilegal.O arguido, de 32 anos, estava em em liberdade condicional desde o dia 1 de setembro de 2021. Às crianças roubou uma consola, cinco jogos, 15 euros e três telemóveis.