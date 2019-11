Homem condenado a prisão por cegar patroa em Famalicão

Horácio Fernandes foi condenado a uma pena de prisão de seis anos e cinco meses, esta quinta-feira, pelo Tribunal de Guimarães, pelos crimes de tentativa de homicídio e furto qualificado.O homem, de 43 anos, agrediu com violência, no rosto e peito, em 3 de julho de 2018, a dona do café onde trabalhava, em Pedome, Vila Nova de Famalicão, inclusive com um manípulo de uma máquina de café.A vítima perdeu praticamente a visão e ainda parte da audição.O agressor estava obcecado pela mulher mas foi sempre rejeitado. Após agressões, Horácio Fernandes fugiu com o telemóvel e 280 euros da vítima.