Homem condenado a quatro anos de prisão por assalto a estação de Correios na Madeira

O Tribunal da Comarca da Madeira condenou esta quarta-feira a quatro anos de prisão um homem, de 32 anos, pelo assalto a uma estação de Correios, com recurso a uma arma branca, no concelho de Câmara de Lobos.

Na leitura do acórdão, a presidente do coletivo de juízes, Fernanda Sequeira, disse que ficaram provados em tribunal "a totalidade dos factos" que constavam da acusação do Ministério Público (MP), acrescentando que o arguido "confessou todos os factos, menos a direção em que apontava a arma" à funcionária da estação dos CTT da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

A juíza realçou, no entanto, que "a apreciação dos fotogramas" permitiu observar "sem qualquer dúvida que o arguido" apontou a arma ao pescoço da funcionária, tal como vinha na acusação do MP.

O homem, em prisão preventiva desde outubro do ano passado, será condenado a uma pena de prisão efetiva de quatro anos pelo crime de roubo "agravado pela arma que empunhava" e também pelo "valor elevado" que roubou (cerca de 6.000 euros) e que estava "guardado em recetáculo com fechadura".

Fernanda Sequeira referiu também que o arguido já tinha sido condenado anteriormente pelo mesmo tipo de crime, mas "isso não o demoveu de praticar os factos".

O homem foi ainda condenado a pagar 5 600 euros, "que correspondem a vantagem da atividade criminosa", e foi determinada a recolha de ADN.

"Espero que desta vez isto sirva de alguma coisa", declarou a juíza, acrescentando que, "pelos vistos, a droga leva-o a isto".

O arguido confessou o crime em julgamento, tendo justificado o comportamento com o vício da droga.